Маша Полякова, 18-річна донька Олі Полякової, поділилася новим відео. Зірка в ТікТок показала, як виглядала б, якби перетворилася на матір.
"Я, якщо я б повністю виглядала, як мати", - написала зірка і поділилася відео, де була зі своїм волоссям.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
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"Тобі йде натуральний колір волосся, з яким ти народилася, а ти через протест перед мамою пофарбувалася в рудий";
"Всі кажуть що тобі обличчя світле, але на мою думку тобі краще з червоним або темним";
"Я спочатку подумала що це твоя мама, дивлюся а галочки немає значить дочка";
"Бо вона не сприймає себе як себе як окрему персону, всі кажуть, що вона дочка полякової, і це все. А вона зсередини протестує";
"ви думаєте їй приємно читати те що "ви все одно однакові" "з натуральним було краще" і т.д. може настав час прийняти що дівчина окрема особистість і...";
"млинець, моя однолітка, а пишеш як дитина малюк. Займися своєю грамотністю";
"і повністю відсутня грамотність";
"я тебе спочатку переплутала з твоєю мамою";
"Бо вона не сприймає себе як себе як окрему персону, всі кажуть, що вона дочка Полякової, і це все. А вона зсередини протестує".
Нагадаємо, Поляковій довелося змінити стиль заради нових пісень
А ще Politeka повідомляла, що Полякова повідомила шанувальникам радісну новину
Також Politeka писала, що дочка Полякової приголомшила виглядом на новому відео.