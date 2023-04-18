Маша Полякова, 18-річна донька Олі Полякової, поділилася новим відео. Зірка в ТікТок показала, як виглядала б, якби перетворилася на матір.

"Я, якщо я б повністю виглядала, як мати", - написала зірка і поділилася відео, де була зі своїм волоссям.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Тобі йде натуральний колір волосся, з яким ти народилася, а ти через протест перед мамою пофарбувалася в рудий";

"Всі кажуть що тобі обличчя світле, але на мою думку тобі краще з червоним або темним";

"Я спочатку подумала що це твоя мама, дивлюся а галочки немає значить дочка";

"Бо вона не сприймає себе як себе як окрему персону, всі кажуть, що вона дочка полякової, і це все. А вона зсередини протестує";

"ви думаєте їй приємно читати те що "ви все одно однакові" "з натуральним було краще" і т.д. може настав час прийняти що дівчина окрема особистість і...";

"млинець, моя однолітка, а пишеш як дитина малюк. Займися своєю грамотністю";

"і повністю відсутня грамотність";

"я тебе спочатку переплутала з твоєю мамою";

"Бо вона не сприймає себе як себе як окрему персону, всі кажуть, що вона дочка Полякової, і це все. А вона зсередини протестує".

Нагадаємо, Поляковій довелося змінити стиль заради нових пісень

А ще Politeka повідомляла, що Полякова повідомила шанувальникам радісну новину

Також Politeka писала, що дочка Полякової приголомшила виглядом на новому відео.



