На своєму каналі на YouTube Тетяна Литвинова, кулінар та суддя шоу "МастерШеф", поділилася незвичайним та смачним рецептом м'ясного хліба з овочами. Ця страва сподобається любителям м'яса та овочів (щоб переглянути відео з рецептом, прокрутіть сторінку до кінця).

Інгредієнти для м'ясного хліба з морквою:

Фарш (яловичина або індичка) – 650 г

Цибуля ріпчаста - 160 г

Солодкий перець – 120 г

Картопля - 50 г

Морква – 60 г

Сухарі панірувальні - 60 г

Яйця перепелині – 8 шт.

Часник – 1 зуб.

Соль - 1 год. л.

Чорний перець – 0,5 ч. л.

Оливки – 40 г

Зелений горошок – 100 г

Рослинна олія – 2 ст. л.

Можна додати горох та оливки у страву

Спосіб приготування м'ясного хліба з морквою:

Добре перемішайте фарш. Відваріть яйця, потім очистіть їх. Обсмажте цибулю і подрібніть в блендері до однорідної маси, а потім додайте його до фаршу. Додайте|добавляйте| сіль|соль|, чорний перець і добре перемішайте. Теркою подрібніть половину картоплі. Змастіть форму для випічки олією і посипте панірувальними сухарями. Наріжте моркву на довгі смужки, перець - на кубики і додайте до фаршу разом із зеленим горошком. Добре перемішайте та розділіть на три однакові частини. Викладіть на дно форми перший шар фаршу, потім моркву, потім основну частину фаршу, додайте в середину яйця, а по краях - оливки. Повторіть ці шари ще двічі і все добре утрамбуйте лопаткою. Останній шар присипте панірувальними сухарями. Надішліть блюдо в духовку на 40-50 хвилин при 180 С.

Готову страву найкраще подавати гарячою, її можна їсти із супом або салатом - це буде дуже смачно.

Нагадаємо, зірка "Майстер Шеф" дала рецепт курячих стрипсів, що готуються за 10 хвилин.

Як повідомляла Politeka, "Майстер Шеф" Єлизавета Глинська показала, яку смакоту можна приготувати з гречки.

Також Politeka писала, що Ліза Глинська дала рецепт простої та смачної страви для всієї родини.