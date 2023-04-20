На своєму каналі на YouTube Тетяна Литвинова, кулінар та суддя шоу "МастерШеф", поділилася незвичайним та смачним рецептом м'ясного хліба з овочами. Ця страва сподобається любителям м'яса та овочів (щоб переглянути відео з рецептом, прокрутіть сторінку до кінця).
Інгредієнти для м'ясного хліба з морквою:
- Фарш (яловичина або індичка) – 650 г
- Цибуля ріпчаста - 160 г
- Солодкий перець – 120 г
- Картопля - 50 г
- Морква – 60 г
- Сухарі панірувальні - 60 г
- Яйця перепелині – 8 шт.
- Часник – 1 зуб.
- Соль - 1 год. л.
- Чорний перець – 0,5 ч. л.
- Оливки – 40 г
- Зелений горошок – 100 г
- Рослинна олія – 2 ст. л.
- Можна додати горох та оливки у страву
Спосіб приготування м'ясного хліба з морквою:
- Добре перемішайте фарш.
- Відваріть яйця, потім очистіть їх.
- Обсмажте цибулю і подрібніть в блендері до однорідної маси, а потім додайте його до фаршу. Додайте|добавляйте| сіль|соль|, чорний перець і добре перемішайте.
- Теркою подрібніть половину картоплі.
- Змастіть форму для випічки олією і посипте панірувальними сухарями.
- Наріжте моркву на довгі смужки, перець - на кубики і додайте до фаршу разом із зеленим горошком. Добре перемішайте та розділіть на три однакові частини.
- Викладіть на дно форми перший шар фаршу, потім моркву, потім основну частину фаршу, додайте в середину яйця, а по краях - оливки. Повторіть ці шари ще двічі і все добре утрамбуйте лопаткою. Останній шар присипте панірувальними сухарями.
- Надішліть блюдо в духовку на 40-50 хвилин при 180 С.
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Готову страву найкраще подавати гарячою, її можна їсти із супом або салатом - це буде дуже смачно.
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