На своєму каналі на YouTube Тетяна Литвинова, кулінар та суддя шоу "МастерШеф", поділилася незвичайним та смачним рецептом м'ясного хліба з овочами. Ця страва сподобається любителям м'яса та овочів (щоб переглянути відео з рецептом, прокрутіть сторінку до кінця).

Інгредієнти для м'ясного хліба з морквою:

  • Фарш (яловичина або індичка) – 650 г
  • Цибуля ріпчаста - 160 г
  • Солодкий перець – 120 г
  • Картопля - 50 г
  • Морква – 60 г
  • Сухарі панірувальні - 60 г
  • Яйця перепелині – 8 шт.
  • Часник – 1 зуб.
  • Соль - 1 год. л.
  • Чорний перець – 0,5 ч. л.
  • Оливки – 40 г
  • Зелений горошок – 100 г
  • Рослинна олія – 2 ст. л.
  • Можна додати горох та оливки у страву

Спосіб приготування м'ясного хліба з морквою:

  1. Добре перемішайте фарш.
  2. Відваріть яйця, потім очистіть їх.
  3. Обсмажте цибулю і подрібніть в блендері до однорідної маси, а потім додайте його до фаршу. Додайте|добавляйте| сіль|соль|, чорний перець і добре перемішайте.
  4. Теркою подрібніть половину картоплі.
  5. Змастіть форму для випічки олією і посипте панірувальними сухарями.
  6. Наріжте моркву на довгі смужки, перець - на кубики і додайте до фаршу разом із зеленим горошком. Добре перемішайте та розділіть на три однакові частини.
  7. Викладіть на дно форми перший шар фаршу, потім моркву, потім основну частину фаршу, додайте в середину яйця, а по краях - оливки. Повторіть ці шари ще двічі і все добре утрамбуйте лопаткою. Останній шар присипте панірувальними сухарями.
  8. Надішліть блюдо в духовку на 40-50 хвилин при 180 С.

Популярні новини зараз

Рф відкрила "скриньку Пандори" після збиття американського дрону над Чорним морем: до чого може призвести інцидент

Ситуація у Бахмуті змінилася, бійці розказали подробиці: "Є успіхи!"

Російський путініст потрапив на український конкурс, гримить скандал: "Боже, який лютий сором"

ЗСУ різко змінили стратегію в Бахмуті: "вагнерівців" з кожним днем ​​дедалі менше

"Кілька годин тому": трагічно обірвалося життя відомого українського політика
Показати ще

Готову страву найкраще подавати гарячою, її можна їсти із супом або салатом - це буде дуже смачно.

Нагадаємо, зірка "Майстер Шеф" дала рецепт курячих стрипсів, що готуються за 10 хвилин.

Як повідомляла Politeka, "Майстер Шеф" Єлизавета Глинська показала, яку смакоту можна приготувати з гречки.

Також Politeka писала, що Ліза Глинська дала рецепт простої та смачної страви для всієї родини.