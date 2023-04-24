Популярна українська співачка та модель Даша Астаф'єва , яка після вторгнення окупантів припинила діяльність у ролі співачки, продовжує вражати модельними образами. Не так часто Даша показує в мережі сміливі кадри, як раніше, проте завжди отримує багато коментарів у відповідь.

У новому відео, опублікованому на сторінці Даші, співачка продемонструвала свою чарівну фігуру в чорному боді. Ролик був знятий під час фотосесії, де Астаф'єва легко демонструвала свої вигини тіла з усіх боків.

Шанувальники не могли залишитися байдужими і не переставали хвалити улюблену артистку, називаючи її "українською Монікою Беллуччі":

«Наша Моніка Беллуччі 😍; Добра, а головне природна краса; Як так сталося: Одночасно народитися і жінкою та богинею...; Магніт… фантастично гарна та гармонійна Даша; Гарно, не пішло, витончено; Дуже проникливо та чуттєво».

Раніше Астаф'єва також висловилася: "Щасливі таки нагадують хворих і потребують обережного поводження. Щастя зрештою — це недуга душевної короткозорості, можливе воно лише в умовах неповного обчислення обставин і неповного знання про речі".

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