Вікторія Булітко, зірка "Дизель шоу", показала себе у несподіваному образі. Зірка також опублікувала посаду в Інстаграм, де звернулася до українців, розповівши про важливу дату.
"Нам 8 років. Дизель шоу. З кохання приймаємо привітання", - написала Булітко у публікації.
Міла Кузнєцова одразу ж прийшла у коментарі привітати Булітка: "Вітаю".
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
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"Привітання найкращим! Красива фотка)) Дякуємо за класні емоції щовечора п'ятниці якого я чекав постійно))";
"Вітаю, дякую за ваш гумор і завжди яскравий жіночий образ. А пісні у вашому виконанні це окреме кохання!";
"Вітаю! Бажаю вам не зупинятися, а йти далі тільки вперед. Сподіваюся ще побачу багато цікавого в нових серіях; на трьох, вижити за всяку ціну і т.д";
"Віка, навіть не схожа. Усьому колективу привітання! Дивимося щовечора на ютубі. Ви молодці! Любимо вас!";
"Українська Мерлін Монро";
"Я взагалі не дуже люблю всілякі шоу, але ваш дизель це, а особливо ваша пара Саша та Віка. Напевно, через вашу пару його тільки й дивлюся. І взагалі, як на мене найкраща пара в дизель шоу)".
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