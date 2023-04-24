Українська співачка Вікторія Булітко, зірка "Дизель шоу", показала себе, розповівши про важливий день.

Вікторія Булітко, зірка "Дизель шоу", показала себе у несподіваному образі. Зірка також опублікувала посаду в Інстаграм, де звернулася до українців, розповівши про важливу дату.

"Нам 8 років. Дизель шоу. З кохання приймаємо привітання", - написала Булітко у публікації.

Міла Кузнєцова одразу ж прийшла у коментарі привітати Булітка: "Вітаю".

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Привітання найкращим! Красива фотка)) Дякуємо за класні емоції щовечора п'ятниці якого я чекав постійно))";

"Вітаю, дякую за ваш гумор і завжди яскравий жіночий образ. А пісні у вашому виконанні це окреме кохання!";

"Вітаю! Бажаю вам не зупинятися, а йти далі тільки вперед. Сподіваюся ще побачу багато цікавого в нових серіях; на трьох, вижити за всяку ціну і т.д";

"Віка, навіть не схожа. Усьому колективу привітання! Дивимося щовечора на ютубі. Ви молодці! Любимо вас!";

"Українська Мерлін Монро";

"Я взагалі не дуже люблю всілякі шоу, але ваш дизель це, а особливо ваша пара Саша та Віка. Напевно, через вашу пару його тільки й дивлюся. І взагалі, як на мене найкраща пара в дизель шоу)".

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