Відома співачка Jerry Heil поділилася милими кадрами з Америки та розповіла, що там не так, як удома.

Популярна українська співачка Jerry Heil (Яна Шамаєва), яка брала участь у Нацвідборі на Євробачення-2023, а зараз поїхала на навчання до американського Бостона, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася милими фото та розповіла, чим Америка відрізняється від України.

На нових знімках Яна позує, мабуть на території навчального закладу, вона то ходить, то виглядає у вікно. Перед камерою артистка з'явилася у вузьких темних лосинах та світлій вільній толстовці. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі немає макіяжу.

У підписі до публікації Jerry Heil написала: "Поки ви завантажуєте "На небі ні зорі", я в процесі написання нової музики. Вона — мій міст між Америкою та Україною. В перервах вибігаю на вулицю подихати весною та свободою, вона тут інша. Американська свобода пахне дОнатами, дорогою кавою дешевої якості, солодкими посмішками з гірким присмаком. Українська свобода — донАтами, дешевою кавою дорогої якості, справжністю, як почуття до людини, яку цілуєш після того, як вона наїлася часнику. Та є запах свободи, що об’єднує нас з Америкою — запах цвітіння весняних магнолій та відчуття, що ти прямо тут і зараз обираєш. Ти важливий. Ти твориш цю країну, її майбутнє, а разом з цим — своє".

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