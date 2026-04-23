Політтехнолог Михайло Шейтельман заявив, що зона безпеки росії – це на 2 роки застрягти у Вовчанську, тому, що би путін не говорив, вони не захистять свої прифронтові регіони, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«путіну вдалося перемогти свій страх. Так, такий неприкритий страх. Він із початку цього року жодного разу не говорив про війну, а вчора раптом вийшов із туману. З туману війни раптом вийшов путін. Виявляється, він ще цікавиться війною. Ми думали, що він уже давно займається виключно економікою, а він вийшов і почав розповідати», – зазначає Михайло Шейтельман.

Як розповідає експерт, путін заявив, що вони поступово створюють зону безпеки і продовжать її створювати, доки не усунуть загрозу для своїх прикордонних регіонів. А причина в тому, пояснює він, що Україна щодня атакує ці прикордонні регіони, відповідно, там зростає невдоволення, тому путін прямо каже, що окупуватимуть частини Сумської, Харківської, Чернігівської областей. Тільки ось, наголошує експерт, виходить у росіян так собі, адже вони 2 роки тому зайшли до Вовчанська і досі так і не просунулися.

Раніше, коментує він, ізраїльські війська заходили до Лівану на 20 км, щоб ліванці не могли обстрілювати Ізраїль, тільки потім у терористів з'явилися ракети, запускати які можна і з відстані 100 км. Так само, наголошує експерт, і з цією зоною безпеки буде, тому що далекобійних дронів в України більше, ніж у росії.

«Губернатор Ленінградської області сказав: «Ми прифронтовий регіон. Ми завжди були прикордонним, а тепер прифронтовим». За скільки ми б'ємо по Ленінградській області? За 1000 із чимось км. Тому, щоб путіну захистити Ленінградську область, доведеться до Берліна чи Парижа дійти, тільки не відросла у нього ходилка, щоб ходити до Парижа чи Берліна. Зрозуміли, у чому математичний феномен? Як Ахілес і черепаха. Ахіллес ніколи не наздожене черепаху. Щоразу, коли росіяни просуваються на 1 км, наші дрони починають літати на 100 км далі. Ось і вся його смуга безпеки», – підсумовує Михайло Шейтельман.

