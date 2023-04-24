Популярний український виконавець та учасник "Євробачення" Melovin (Костя Бочаров), який з початку війни повністю українізувався у житті та творчості, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист опублікував незвичайне відео та зробив привабливу заяву.

Як виявилося, до рук артиста потрапила справжня російська ракета, яка летіла руйнувати нашу землю, а стала сувеніром. Melovin підкреслив, що вона знешкоджена, тож її можна або у дворі поставити, або комусь подарувати. А ось він вирішив її "продати" за донати на ЗСУ.

"Ніколи не думав, що колись це напишу. Ось цю фразу: "У мене є ракета". Журналісти часто питають про те, що змінилось в мені за останній рік. Мабуть, ось це найголовніше — я перестав офігівати. Українці зібрали на спутник, українці за тиждень закривають збори на дрони, авто, важкі і дорогі ремонти… Ну і ще: українці продають російські ракети. Ну тобто це я продаю. Як від серця відриваю! Знешкоджену. Справжню. Вона летіла сюди за нашими душами, а стала сувеніром. Хорошим сувеніром - таке і у дворі поставити приємно, і подарувати - не гріх. А я збираюсь продати, щоб підігнати коней і крил нашій армії", - написав Костя у підписі до публікації та розповів подробиці, куди скидати донати і на що вони потім будуть направлені.

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