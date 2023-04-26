Катя Осадча, яка після повномасштабного вторгнення зайнялася пошуком зниклих, розповіла історію про порятунок. Зірка поділилася у своєму блозі Інстаграм фотографією врятованого та його історією.

"Кіт, який пережив окупацію, але втратив господаря... Його забрали росіяни, громадянські в полон... Щоразу, коли ми їздимо на зйомки інтерв'ю з родичами зниклих, ми потрапляємо в життя людей, які чекають і ми дуже віримо, що вони дочекаються своїх. Громадянський полон продовжує бути дуже болючою темою. Не забувайте про це і ви, ми маємо зробити все, щоб усі цивільні повернулися", - написала Осадча.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Кіт шикарний. Знайти йому гарного господаря";

"Бажаю котику зустрітися зі своїм господарем найближчим часом";

"Дуже схожий на мого! Одна особа";

"Класний котяра, такий врятований".

А до цього Катя показала синів, з якими святкувала Великдень. Зірка поділилася знімками в Інстаграмі.

"Зі світлим святом, з Великоднем!

Наші надії, наші молитви, наша спільна на всіх мрія. Нехай світле свято принесе такий бажаний спокій. Миру та злагоди кожній родині. Молимося за кожного нашого Героя і за кожного українця, і за тих, хто на небі, - написала зірка.

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