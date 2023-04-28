Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка з початку війни пішла від чоловіка Володимира Дантеса до його друга Михайла Кацуріна, часто радує свою величезну аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася дивним фото з новим коханим та отримала критику від українців.

Як видно, на новій фотографії Надя та Мишко знято в цікавій локації, схожій на підземний паркінг. Вони ніби цілуються, але не зовсім – торкаються висунутими мовами, при цьому ніби дуріють і сміються. Виглядає це дуже специфічно, про що й висловилися фоловери у коментарях.

У підписі до фотографії Дорофєєва розповіла, що це фото приурочене до того, що їхній спільний кліп із Кацуріним зібрав 13 мільйонів переглядів. "13 мільйонів "Щоб не було" на ютуб. Ми з @misha_katsurin дякуємо кожному", - напсіала артистка.

Користувачі відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Світ зійшов з розуму".

"Перебір, навіщо все на показ?"

"Для чого це виставляти? Зробити такий знімок може кожен, але виставляти на показ, це невихованість. Має бути табу. На жаль, у вас цього немає. Фу".

"Ніколи майже не пишу коментарі, але "не подобається такий контент".

"Ну це вже трохи надто".

"Надя висміює коментарі і не думає, що на ній підписані мільйони дівчаток, для яких вона кумир. Вона моделює аморальну поведінку і їй це навіть подобається".

"Як підлітки".

"Це дуже занадто, навіщо таке? Вдома щоб ніхто не бачив".

​​"Іспанський сором. Навіщо воно?".

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