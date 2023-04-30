Популярна українська співачка Настя Каменських , яка влаштувала цілий тур українськими містами, вирішила висловитися про свої переживання після обстрілу окупантів. Як відомо, перші півроку співачка уникала найскладнішого періоду, виїхавши до Іспанії.

«Вечір в Ужгороді змінився почуттями розпачу та болю після ранкових новин. Війна продовжується, і нам не можна про це забувати. Тому кожен день ми з вами маємо збиратися з силами та продовжувати боротьбу, кожен на своєму місці.

Наші захисники повинні відчувати надійний тил і ми можемо зробити все, щоб його забезпечити. І наша Україна обов'язково розквітне, як цей чарівний бузок з Ужгорода» - написала Каменських під кадром.

Вона подякувала всім, хто підтримує її та допомагає далі їздити турами та виступати, адже це має наблизити перемогу.

Популярні новини зараз

Даніель Салем розповів про дуже важливу людину в житті: "Один за одного готові життя віддати"

"Люди з 4 ранку стоять перед мостом": масові втечі з Криму почалися після вибухів

Мобілізація в Україні: призов на військову службу хочуть перевести на інший рівень, що пропонують

Захоплення Бахмута не принесе росіянам жодної військової користі: який "сюрприз" чекає на окупантів за містом

Десятки російських солдатів знайдені без ознак життя на окупованих територіях України: "Справа не в обстрілі"
Показати ще

Раніше зірка виклала кадри зі свого концерту у Чернівцях, де показала особливий момент.

На відео можна побачити, що Настя спустилася до людей до зали та присіла в оточенні десятків дітей. Вона дозволила маленьким шанувальникам чіпати себе, обіймати та співати разом із нею. А співали вони практично акапельно, всі разом, дуже просто і душевно.

Нагадаємо, "Зазнала його чарів": Боржемська із "Зважені та щасливі" розповіла, що їй захотілося зробити в Парижі.

Як повідомляла Politeka, "Які ви молодці": Цимбалюк із "Фортечної" похвалився нагородою, яку отримав від військових.

Також Politeka писала, що "Як багато людей…": Решетник із "Холостяка" розповів, що його здивувало на прогулянці у Києві.