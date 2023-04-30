Відома співачка Настя Каменських розповіла, що її мотивує після найскладніших для кожного українця днів.

Популярна українська співачка Настя Каменських , яка влаштувала цілий тур українськими містами, вирішила висловитися про свої переживання після обстрілу окупантів. Як відомо, перші півроку співачка уникала найскладнішого періоду, виїхавши до Іспанії.

«Вечір в Ужгороді змінився почуттями розпачу та болю після ранкових новин. Війна продовжується, і нам не можна про це забувати. Тому кожен день ми з вами маємо збиратися з силами та продовжувати боротьбу, кожен на своєму місці.

Наші захисники повинні відчувати надійний тил і ми можемо зробити все, щоб його забезпечити. І наша Україна обов'язково розквітне, як цей чарівний бузок з Ужгорода» - написала Каменських під кадром.

Вона подякувала всім, хто підтримує її та допомагає далі їздити турами та виступати, адже це має наблизити перемогу.

Раніше зірка виклала кадри зі свого концерту у Чернівцях, де показала особливий момент.

На відео можна побачити, що Настя спустилася до людей до зали та присіла в оточенні десятків дітей. Вона дозволила маленьким шанувальникам чіпати себе, обіймати та співати разом із нею. А співали вони практично акапельно, всі разом, дуже просто і душевно.

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