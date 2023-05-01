Повнолітня дочка Олі Полякової Маша вирішила поділитися кадрами щастя у своєму блозі. Дочка зірки опублікувала сторіс в Інстаграм, де була разом зі своїм молодим чоловіком – Артуром. Маша нещодавно його показала фанатам, коли вже переїхала на навчання. На кадрах можна помітити, як пара з друзями відпочивають на природі та проводять безтурботний час.

Варто зазначити, Маша Полякова - донька Олі Полякової, яка виросла справжньою красунею і пішла стопами мами. Маша вже навіть встигла створити панк-рок групу в Україні, а минулого року закінчила школу та вирушила на навчання до Лондона, де розпочала стосунки з українцем Артуром. Також Маша активно веде блоги у різних соціальних мережах, де ділиться своїм життям та повністю на себе заробляє. А нещодавно Полякова привітала свою дочку із Днем народження в Інстаграм.

"Моя Маруся, дівчинко, сьогодні ти доросла! Все дитинство ти чула фразу виповниться 18, можеш робити все, що хочеш, а поки що ..... сьогодні цей день настав! Можеш робити все що завгодно, мріяти, досягати, любити, летіти, бути пристрасною і натхненною, імпульсивною, дієвою будь-якої, головне будь здорова моя дівчинка, нехай тебе оберігає всесвіт, а ти спасибі йому і проси що завгодно, він дає, мрій сміливо, масштабно, нескромно!", - написала Маша.

Нагадаємо, дочка Полякової похвалилася чином, вразивши навіть зіркову маму

А ще Politeka повідомляла, що дочка Полякової показала, якою була, якби перетворилася на матір.

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