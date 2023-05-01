Популярна українська блогерка та модель Анна Неплях, яка кілька років тому отримала титул "Міс Україна-Всесвіт" і представляла нашу країну на міжнародному рівні, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина після свого вояжу в Японії та Йорданії поділилася знімками з Києва.

Схоже, Аня повернулася зі своїх подорожей та відвідала світський захід у столиці. Для появи модель вибрала відвертий білий образ - на ній стильні штани і топ з відкритим декольте, який ледве утримує пишні форми, а зверху вона накинула модний піджак в тон. Волосся дівчини зібрано в елегантну зачіску, а на її обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Неплях нічого не написала, залишила лише милі емодзі. Зате шанувальники не залишили поза увагою такі фотографії блогерки і відразу почали їх коментувати:

"Це "вальпургіївські збори?". Чула, що сьогодні саме вони".

"Біарріц Київ – звучить як назва новинки ароматів від Шанель".

"Ні, ну розкішно. І як воно за таким повним столом у такому тісному вбранні?".

"Ви дуже гарна".

"Ох, декольте".

"Розкішна!".

"Не спадає?".

"Красуня".

"У вас очі гарні".

"Красуня".

"Яка ж ви розкішна".

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