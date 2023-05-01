Популярна українська блогерка та модель Анна Неплях, яка кілька років тому отримала титул "Міс Україна-Всесвіт" і представляла нашу країну на міжнародному рівні, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина після свого вояжу в Японії та Йорданії поділилася знімками з Києва.
Схоже, Аня повернулася зі своїх подорожей та відвідала світський захід у столиці. Для появи модель вибрала відвертий білий образ - на ній стильні штани і топ з відкритим декольте, який ледве утримує пишні форми, а зверху вона накинула модний піджак в тон. Волосся дівчини зібрано в елегантну зачіску, а на її обличчі легкий макіяж.
У підписі до публікації Неплях нічого не написала, залишила лише милі емодзі. Зате шанувальники не залишили поза увагою такі фотографії блогерки і відразу почали їх коментувати:
Даніель Салем розповів про дуже важливу людину в житті: "Один за одного готові життя віддати"
"Еліти будуть гинути": відомий астролог розповів, хто переможе у війні і коли вона закінчиться
Новий ракетний удар, що відомо на зараз: вибухи, червоне небо від пожежі і понівечене житло
Кароль після масового цькування в мережі звернулася до українців: "Тому, певна!"
Названо варіанти подій у разі, якщо Україна не відвоює свої території до кінця року: "Можемо опинитися на порозі нової війни"
"Це "вальпургіївські збори?". Чула, що сьогодні саме вони".
"Біарріц Київ – звучить як назва новинки ароматів від Шанель".
"Ні, ну розкішно. І як воно за таким повним столом у такому тісному вбранні?".
"Ви дуже гарна".
"Ох, декольте".
"Розкішна!".
"Не спадає?".
"Красуня".
"У вас очі гарні".
"Красуня".
"Яка ж ви розкішна".
Нагадаємо, "Був час, коли…": Денисенко з "Кріпосної" показала, як син стає схожим на батька-військового.
Як повідомляла Politeka, "Вогник, який запалив моє серце": Гвоздьова розповіла, як побувала на дитячому конкурсі танців.
Також Politeka писала, що "Майстер Шеф" Клопотенко поділився рецептом пирога для лінивих: знадобиться лише чотири інгредієнти.