Катя Репяхова вирішила розповісти, яка проблема сина Михайла. Зірка опублікувала кадри у своєму блозі Інстаграм, де ділиться всім цікавим.

"Сьогодні їдемо до лору на 17:30. Я вже думаю, може у Михайла сірчаний затор, який робить зниження слуху (а значить і затримку). Тому що у нас колись було багато сірки, якщо ви пам'ятаєте, Мишко весь час ліз. у вуха. І зараз чіпає", - написала зірка.

"Сьогодні їдемо на 17:30 до лора, трохи моїх думок до душі, так би мовити, ділюся. У мене вже нова ідея фікс, що у Миші все ж таки щось зі слухом. У нас була сірка, пам'ятаєте? І я не можу згадати, чи була тоді пробка у нас чи ні, але мені здається, якби у нас була пробка, то лікар би її дістав. викликає зниження слуху Якщо у нього зниження слуху, тоді зрозуміло, чому затримка, але я про це вам вже говорила, але це тільки мої здогади, адже може бути, що це аденоїди або ще щось. ", - розповіла у відео Катя, маючи на увазі затримку у розвитку Миші, який дуже мало слів поки що говорить на свій вік.

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