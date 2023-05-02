Співачка Тіна Кароль видалила кліп після скандалу за участю росіян, проте вирішила ділитися кадрами зі свіжої зйомки. На цей раз вразила новою фотосесією, яка відрізнялася сміливістю через обраний образ.

Vogue опублікувало кадри, на яких Кароль постала у вбранні від вітчизняних дизайнерів. Фотосесію було зроблено у Києві фотографом Михайлом Федораком.

Знаменитість була відображена на Контрактовій площі на Подолі, університету імені Тараса Шевченка та інших локаціях у центрі столиці. На фото Тіна Кароль постала у яскравій силуетній максі-сукні бренду O.TAJE та брючному костюмі від київського бренду Nué.

Багато хто помітив, що раніше Тіна намагалася схуднути, щоб бути у формі і сама помічала: це позначалося на здоров'ї. Але коли артистка перестала зациклюватися, стала виглядати і молодша за звичайну:

«Браво нашій Тіні, так помолодшала: Ось люди дивувалися, коли бачили Тіну в ковдрі у Києві; Задає тренд. Готуємо вуличні ковдри 😂; Жодні ковдри не закриють факт, звідки гроші на ковдри та на кліпи;

Не обов'язково бути худою, щоб бути гарною; Знову плаче 😢 набридло, ці фальшиві сльози; Ніжна; Красуня».

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