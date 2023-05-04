Український співак Святослав Вакарчук поділився особистим, розповівши українцям про себе у 15 років. Зірка опублікувала посаду в Інстаграм, де ділиться з фанатами всім цікавим.

"У 1990 році, я, п'ятнадцятирічним хлопцем вперше побував за кордоном. Саме тут у Монреалі я приземлився і тоді зрозумів, наскільки це був інший світ. І тепер, через 33 роки, було приємно повернутися в ці місця. Чудовий концерт, віддана публіка і дякую за підтримку", - написав Вакарчук у блозі.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Як же хочеться як у мирний час, концерт у Маріуполі";

"Дуже шкода, що у Торонто подія ОЕ має вікові обмеження +19. Син 16 років не може піти";

"Як же я б теж хотіла на Ваш концерт. Сподіваюся що Ви все ж таки зробите концерт";

"Як я хочу на ваш концерт, як у мирний час. Цей стадіон, енергія та все просто у відриві";

"Дякую вам за культурну революцію і ваш внесок у ставлення української музики та самосвідомості";

"Так, деякі спогади в пам'яті назавжди, а особливо приємно, коли бачиш, що країни так само привітні, продовжують приймати в себе, а тепер, ще й підтримуючи Україну, разом з ОЕ!!! Це зароджує ще більше Любові всередині".

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