Популярна українська фітнес-тренер та експерт телешоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська, яка була дружиною спортсмена В'ячеслава Узєлкова і народила йому двох дітей, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість виклала яскраві фото та зробила заяву.

Як виявилося, Марина прийняла несподіване рішення провести фан-зустріч із шанувальниками, причому наживо. За словами фітнес-тренерки, вони довго обговорювали можливість зустрічі офлайн та нарешті вирішили її провести. Так, уже у вихідні Марина запросила шанувальників на розмову.

У підписі до публікації Боржемська написала: "Фан-зустріч зі мною 6 травня! Друзі, пам’ятаєте як довго ми з вами обговорювали те, як би нам зустрітися наживо? В ТРЦ Ocean Plaza почули наші бажання і влаштовують нам зустріч! Спортивний травень починається 6.05. На фан-зустрічі ми поговоримо про те, чи потрібно адаптувати свій раціон під сезон? Чи потрібно змінювати тренування та харчування, залежно від пори роки? Ви часто мені задаєте питання про сезонні фрукти та овочі, страви та вправи. Про все поговоримо 6 травня о 15:00

Чекаємо на вас".

Нагадаємо, "До чого тонко підмічено": Великий з "Квартал 95" захопив дотепною пародією на мерзенного Соловйова, відео.

Як повідомляла Politeka, "Продовжуємо жити": TAYANNA показала, що відбувається за кадром перед виходом на сцену.

Також Politeka писала, що "Новини розбивають серце": Jerry Heil поділилася своїм болем у новій зворушливій пісні.