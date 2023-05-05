Українська хореограф Ілона Гвоздьова, яка виходила на паркет "Танців з зірками" та стала переможницею цього танцювального проекту, останнім часом часто скаржиться на свій стан здоров'я. Спочатку вона мала застуду, потім почалася алергія, а тепер турбують і інші проблеми. Про це детальніше вона розповіла у своїх Інстаграм-Сториз.
Переможниця "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова поділилася, що щоб з'ясувати причину, їй довелося здати безліч тестів.
"Слухайте, я вже за останні місяці роблю вчетверте тест на ковід. Різні тести у мене були, і на ковід, і також на грип. На все, що тільки можна перевірити. По всіх тестах виходить негативно, я ніби здорова. Але по моєму стану так не скажеш", - розповіла Ілона Гвоздьова .
Танцівниця не почала приховувати також, що саме її турбує: горло постійно першить, дихати важко, відкашлятися неможливо, і навіть немає жодних сил.
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"Не знаю що це. Можливо, це атмосфера, якесь забруднення, повітря та ще щось. Все воно наклалося в організмі та викликало всі ці симптоми. Може, мій організм просто вже втомився і дає мені якісь знаки? Висновок один - мені потрібне сонечко та морське повітря", - зауважила Ілона Гвоздьова.
Нагадаємо, що Ілона Гвоздьова з "Танців зі зірками" вразила рідкісними кадрами з чоловіком.
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Як Politeka повідомляла, Гвоздьова з "Танців зі зірками" в шкірі вразила українців.