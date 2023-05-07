Популярна українська співачка та телеведуча Оля Цибульська, яка є кумою виконавця Дзідзьо, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. З початку війни артистка почала створювати та публікувати у мережі гумористичні та життєві ролики, щоб піднімати настрій та бойовий дух українців. Так, цього разу зірка теж виклала подібний ролик, у якому вперше зняла свого чоловіка.

Так, у ролику Оля вирішила показати дівчатам, який жест символізує домашнє насильство у всьому світі. Вона прикувала увагу до своєї руки, якою робить цей жест. Однак, на задньому фоні її чоловік Сергій теж почав показувати цей жест, що дуже розлютило Олю. Вона обернулася до нього і вдарила його сумкою, і на цьому обривається ролик. Виглядало це дуже кумедно і чудово повеселіло публіку.

Користувачі не пройшли повз і відразу почали коментувати новий жартівливий рок Цибульської:

"Ви дуже класні! Ви заряджаєте позитивом!"

"І більше його ніхто не бачив".

"Іноді мені здається, що абюзер удома, це я".

"Люблю вас. Чистий позитив".

"Головне, що чоловік підтримує всі задуми! А яким методом, то вже немає різниці".

"Олю, ти така справжня! Просто вогонь".

"Обожнюю вас".

"Бідний Сергій. Ти з якого дубля зняла відео?"

"Почалася стрічка з вашого ролика, іржу".

"Олечко, я вас обожнюю! Ви завжди піднімаєте мені настрій!"

"Ого, як ударила"

"Все вірно: чоловіки від нього теж страждають".

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