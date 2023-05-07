Популярний український виконавець Макс Барських, який з початку війни повністю українізувався, а потім вирішив підкорювати ще й англомовного глядача, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист опублікував нове відео, де показав гаряче шоу, яке влаштував на концерті в польському Вроцлаві.

Судячи з кадрів, Макс здорово завів публіку на цьому концерті. У ролику він виконує чуттєву пісню Tequila, пластично і дуже спокусливо рухається, а навколо нього в'ються дівчата з шоу-балету в дуже нескромному вбранні. Виглядає це справді спекотно та незвичайно.

У підписі до публікації Барських жартівливо написав: "Вроцлав, що по текілі?" Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нову публікацію артиста, засинаючи його і шоу-балет компліментами:

"Цей балет просто вогонь".

"За Tequila - підпал просто! Неймовірні відчуття! Це потрібно і слухати, і дивитися!"

"А чи можна більше кадрів, де дівчата йдуть спиною?".

"Це просто пожежа".

"Так тримати, Макс. Танцівниці богині".

"Був дуже крутий концерт! Дякую!".

"Макса Барського від інших виконавців відрізняє те, що він пластичний і красиво рухається на сцені. Я б не замислюючись, пішла на його концерт!".

"Мед для вух та вогонь для очей".

"Дякую, Максе! Здійснюєш мрії".

"Дуже класний концерт був. Нові пісні – це просто розрив".

"Одна із улюблених пісень".

"На це можна дивитися вічно".

Нагадаємо, "Це неймовірно": Вакарчук показав, як люди прийшли на його концерт із незвичайним атрибутом.

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