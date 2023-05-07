Популярний український виконавець Макс Барських, який з початку війни повністю українізувався, а потім вирішив підкорювати ще й англомовного глядача, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист опублікував нове відео, де показав гаряче шоу, яке влаштував на концерті в польському Вроцлаві.
Судячи з кадрів, Макс здорово завів публіку на цьому концерті. У ролику він виконує чуттєву пісню Tequila, пластично і дуже спокусливо рухається, а навколо нього в'ються дівчата з шоу-балету в дуже нескромному вбранні. Виглядає це справді спекотно та незвичайно.
У підписі до публікації Барських жартівливо написав: "Вроцлав, що по текілі?" Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нову публікацію артиста, засинаючи його і шоу-балет компліментами:
"Ще краще, ніж шашлик!": зірка "Мастер Шеф" Литвинова дала рецепт фаршированих печериць
Постраждалих усе більше: з'явилися моторошні деталі та кадри наслідків нової атаки росіян
Регіон росії готується до виходу зі складу рф: "Нас зробили людьми другого сорту"
Україна вибила останній козир із рук армії росії: "Зброя виявилася фуфлом"
"Це триватиме щоночі": з'ясувалося, що задумали в рф для уповільнення контрнаступу ЗСУ
"Цей балет просто вогонь".
"За Tequila - підпал просто! Неймовірні відчуття! Це потрібно і слухати, і дивитися!"
"А чи можна більше кадрів, де дівчата йдуть спиною?".
"Це просто пожежа".
"Так тримати, Макс. Танцівниці богині".
"Був дуже крутий концерт! Дякую!".
"Макса Барського від інших виконавців відрізняє те, що він пластичний і красиво рухається на сцені. Я б не замислюючись, пішла на його концерт!".
"Мед для вух та вогонь для очей".
"Дякую, Максе! Здійснюєш мрії".
"Дуже класний концерт був. Нові пісні – це просто розрив".
"Одна із улюблених пісень".
"На це можна дивитися вічно".
Нагадаємо, "Це неймовірно": Вакарчук показав, як люди прийшли на його концерт із незвичайним атрибутом.
Як повідомляла Politeka, "Яка кокетка": Астаф'єва в жіночному образі спокусила новою фотосесією.
Також Politeka писала, що "Це вже не проблема": "Холостяк" Добринін при повному параді показав, у яку неприємність потрапив.