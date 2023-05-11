На своїй сторінці в Instagram ведуча Марічка Падалко розповіла, засновник батальйону "Азов" Білецький розповів про поразку російських сил на одній із дільниць під Бахмутом (див. відео 2).
Також ведуча Падалко поділилася, ватажок найманців "Вагнера" використовував пряму мову і відкрито назвав Путіна "дідусем" (див. відео 3). На відміну від української політики такі висловлювання є незвичайними та неприйнятними для російського середовища, що може вказувати на позитивні тенденції для нас у протистоянні з ворогами.
Терористична прес-служба повідомила про ризик оточення найманців "Вагнера" у Бахмуті (див. фото 4). При цьому Марічка Падалко зауважила, незважаючи на це, тривають запеклі бої за місто.
У квітні 2022 року президент "Мотор Січі" Богуслаєв перешкоджав передачі вертольота Мі-2 українській розвідці для виконання бойових завдань (див. відео "Схеми" 5).
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Журналісти-розслідувачі вважають одного з командирів у хабарівському параді "бучанським різарем", оскільки він є одним із організаторів військових злочинів у Бучі (див. відео 6).
Місцевий активіст у Казахстані приніс унітаз до однієї з пам'яток генерала Жукова (див. фото 7). Ведуча Марічка Падалко додає, сам Жуков свого часу привіз із Німеччини пральну машинку.
Гурт Imagine Dragons, учасники якого також є послами United24, випустив кліп на пісню "Crushed", знятий в Україні (див. відео 8).
В Архангельську стався несподіваний інцидент під час салюту (див. відео 9).
BBC вирішила поставити питання російському політику про День Перемоги чи війну. Він "не підвів" і висловився нецензурно у прямому ефірі (див. відео 10).
Куди краще у ББС вийшло з Євробаченням, зауважує Марічка Падалко. Перший півфінал був пронизаний від початку до кінця по Україні, хоча наші учасники співатимуть одразу у фіналі. Велика гордість на нашу провідну Юлію Саніну. Подією вечора став виступ Олени Тополі (Alyosha).
Шанувальники ведучої Падалко теж вирішили висловитися:
«Все буде Україна!; Дякуємо за новини; А мені подобається шеврон у пригожина) бажаю йому якнайшвидше до них приєднатися; Дуже потужний та щемливий виступ на Євробаченні; Дякую Вам Марічко! Переможемо!
Переможемо! Обов'язково!; Олена Тополя звучить дуже добре. Краще ніж Альоша); Виступ і пісня та постановка немає слів».
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