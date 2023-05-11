Відома українська телеведуча зірка каналу "1+1" Марічка Падалко розповіла про найобговорюваніші новини за останній день.

На своїй сторінці в Instagram ведуча Марічка Падалко розповіла, засновник батальйону "Азов" Білецький розповів про поразку російських сил на одній із дільниць під Бахмутом (див. відео 2).

Також ведуча Падалко поділилася, ватажок найманців "Вагнера" ​​використовував пряму мову і відкрито назвав Путіна "дідусем" (див. відео 3). На відміну від української політики такі висловлювання є незвичайними та неприйнятними для російського середовища, що може вказувати на позитивні тенденції для нас у протистоянні з ворогами.

Терористична прес-служба повідомила про ризик оточення найманців "Вагнера" ​​у Бахмуті (див. фото 4). При цьому Марічка Падалко зауважила, незважаючи на це, тривають запеклі бої за місто.

У квітні 2022 року президент "Мотор Січі" Богуслаєв перешкоджав передачі вертольота Мі-2 українській розвідці для виконання бойових завдань (див. відео "Схеми" 5).

Журналісти-розслідувачі вважають одного з командирів у хабарівському параді "бучанським різарем", оскільки він є одним із організаторів військових злочинів у Бучі (див. відео 6).

Місцевий активіст у Казахстані приніс унітаз до однієї з пам'яток генерала Жукова (див. фото 7). Ведуча Марічка Падалко додає, сам Жуков свого часу привіз із Німеччини пральну машинку.

Гурт Imagine Dragons, учасники якого також є послами United24, випустив кліп на пісню "Crushed", знятий в Україні (див. відео 8).

В Архангельську стався несподіваний інцидент під час салюту (див. відео 9).

BBC вирішила поставити питання російському політику про День Перемоги чи війну. Він "не підвів" і висловився нецензурно у прямому ефірі (див. відео 10).

Куди краще у ББС вийшло з Євробаченням, зауважує Марічка Падалко. Перший півфінал був пронизаний від початку до кінця по Україні, хоча наші учасники співатимуть одразу у фіналі. Велика гордість на нашу провідну Юлію Саніну. Подією вечора став виступ Олени Тополі (Alyosha).

Шанувальники ведучої Падалко теж вирішили висловитися:

«Все буде Україна!; Дякуємо за новини; А мені подобається шеврон у пригожина) бажаю йому якнайшвидше до них приєднатися; Дуже потужний та щемливий виступ на Євробаченні; Дякую Вам Марічко! Переможемо!

Переможемо! Обов'язково!; Олена Тополя звучить дуже добре. Краще ніж Альоша); Виступ і пісня та постановка немає слів».

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