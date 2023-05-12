Популярний український виконавець Макс Барських, який з початку війни відмовився від російської мови у житті та творчості, а також почав випускати англомовні хіти, часто радує публіку яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу Макс Барських поділився відео зі своєї зустрічі із керівництвом польської дочірньої компанії відомого світового лейблу Warner Music. Як виявилось, українського виконавця запросили приєднатися до цього лейблу.

На кадрах можна побачити зустріч Макса Барських із командою лейбла Warner Music Poland, і треба сказати, що зустрічали його дуже тепло, а захід пройшов у дружній атмосфері. У своєму посту до цього відео Макс Барських розповів про підтримку Польщі українцям під час війни та подякував своїм новим польським друзям.

"Насамперед, я хотів би висловити щиру подяку Warner Music Poland за ваше запрошення. Також я хотів би сказати кілька слів щирої вдячності всім вам, польським громадянам та Польщі загалом, за вашу доброту та величезну підтримку моєї країни, українців, за притулок мільйонів наших жінок і дітей. Ви знаєте, важко не втомлюватися від війни, але кожен божий день наш народ продовжує боротися за нашу свободу, я дуже вдячний, що ви залишаєтеся на нашому боці, борючись із насильством. Дякую, що не боїтеся і не втомлюєтеся. Але, незважаючи на всі перешкоди, я щиро вірю, що якщо зачиняються одні двері, відчиняються інші, і я вдячний, що у мене є чудова можливість бути тут і ділитися з вами своєю музикою. Це величезна відповідальність, але я дійсно у захваті від цього!", - написав Макс Барських.

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