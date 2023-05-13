Популярна українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк, яка після початку війни відновила зйомки свого тревел-шоу "Ле Маршрутка", а також продовжує зніматися у новому сезоні шоу "Хто зверху", поділилася наболілим. Цього разу артистка розповіла, як сильно перехвилювалась через удар окупантів її рідним містом.

У ніч з 13 на 14 травня відбулася дуже тривожна подія у Хмельницькій області не тільки для Лесі Нікітюк, коли російська армія виконана військовими діями і здійснила атаку на об'єкт критичної інфраструктури. Цю інформацію було офіційно підтверджено Хмельницькою обласною військовою адміністрацією.

Представники місцевої влади акцентують увагу на тому, що атаку було завдано на об'єкт, що знаходиться за межами населених пунктів, щоб мінімізувати ризик постраждалих громадян.

Леся Нікітюк не могла мовчати після обстрілу міста, в якому мешкає її мама з татом та близькі.

«Відомо про 11 постраждалих через обстріл у Хмельницькій області. Мій рідний Хмельницький, ненавиджу вас, вилятки! Мої співчуття постраждалим!

Ми маємо триматися і підтримувати один одного, маємо донатити та допомагати» - написала Нікітюк.

Також вона показала, як її схвилювало повідомлення мами, якій довелося бігти по дитину через загрозу ракетного удару.

"Всю трясе" - додала мама Лесі Нікітюк.

До цього Леся Нікітюк поділилася новиною у соціальній мережі Інстаграм про довгоочікуваний старт зйомок популярного та розважального шоу "Хто зверху". Однак, її постійний колега і ведучий вирішив не брати участь у програмі.

Варто нагадати, у зв'язку з початком повномасштабної війни в Україні безліч розважальних програм на вітчизняному телебаченні було припинено на невизначений термін. Багато проектів так і не було запущено, а склад провідних у багатьох випадках зазнав змін, оскільки зірки пережили серйозні зміни у своєму житті, Нікітюк також тривалий час не знімалася.

Останні новини України:

Нагадаємо, "Кіно за вами плаче": Ульянова з "Холостяка" вразила своїми акторськими здібностями.

Як повідомляла Politeka, "Просто обожнюю": ведуча "Танців зі зірками" Онуфрійчук показала, що робить перед тим, як вийти з дому.

Також Politeka писала, що "Ти нікому нічого не винна": Полякова з нецензурщиною заступилася за дочку Машу, яка з'явилася в сукні принцеси.