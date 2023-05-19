Дружина актора "Квартал 95" Степана Казаніна Наталія, яка половину життя прожила в росії, зараз живе в Києві та страждає через своїх екс-співвітчизників.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram дружина Степана Казаніна з "Квартал 95" пожартувала, що ніколи ще її статеве життя не було таким регулярним, як зараз, під час постійних повітряних тривог.

"🤬бана русня з якоюсь тупою та особливо жорстокою наполегливістю змушує українців ночувати в укриттях та коридорах, думаючи, що смикає нас за ниточки. Тільки ниток ніяких немає. Немає зв'язку, немає впливу. Є тільки стиснуті кулаки та зуби, і міцна, як наші напої вранці, віра у швидку Перемогу України", - пише Наталія Казаніна.

Дружина Степана Казаніна з "Квартал 95" розповіла, що побила свій рекорд і провела вже 25 годин без сну: вдень не виходить заснути, а вночі між тривогами не встигає.

"Непередаване відчуття - ці 25 годин без сну. Мозок починає якось дивно з тобою загравати. Ти начебто і не дрімаєш, але бачиш сни. Наяву. Перед очима спливають незрозумілі образи, плутаючи плани, думки, день і ніч. Руки слабшають, впускають телефон. Очі ріже чи то від сухості, чи то від блідого світла екрана, що не згасає. Тіло стогне в екстремально замкнутому просторі. Хочеться розтягнутися, стати такою ж нескінченною, як ця тривога, та нікуди", — підкреслила дружина зірки "Квартал 95" Казаніна.

Наталя також зізналася, що їхня квартира зараз виглядає так, ніби на гостину до артиста "Квартал 95" разом з'їхалися всі родичі.

"Хоча кого я обманюю, ніхто до нас зараз не приїде... Натомість пледи, подушки, ковдри просто на кожному кроці. Можна заснути в будь-якому місці. Будь-якому тихому місці... І нехай таке місце знайдеться для кожного з вас! 🙏🏻", - додала дружина зірки "Квартал 95" Степана Казаніна.

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