Дружина Арсена Мірзояна Тоня Матвієнко звернулася до чоловіка у важливий день.

Дружина Арсена Мірзояна Тоня Матвієнко поділилася знімком чоловіка та звернулася до коханого. Зірка опублікувала пост у своєму Інстаграмі, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. На фото можна побачити чоловіка Тоні - Арсена, який був у суворому костюмі та кудись поспішав, доки його знімали.

"Веселий, добрий, розумний «чоловік з характером»! Тобі сьогодні 45! – прекрасний вік, щоб усе мати, про що мріяв. Але, знаючи тебе, ти не зупинишся, бо з'явилися нові мрії, нова мета та шляхи реалізації запланованого "І це я обожнюю в тобі. Вперед до перемоги! З днем ​​народження, коханий! Люблю тебе, Арсен Мірзоян", - написала дружина Арсена Мірзояна Тоня Матвієнко.

Фанати поставили понад тисячу лайків і написали коментарі дружині Арсена Мірзояна Тоні Матвієнко:

"Тося, з іменинником вас!";

"Приєднуюсь до привітань Миру та згоди вам усім";

"Щирі привітання! Багато років у житті та творчості!";

"Вітаємо! Багато, багато років!";

"Сюди більше підходить пісня вінні пух ніж ця) Арсен, з днем ​​народження, багато літ, привіт із Запоріжжя";

"Вітаю з днем ​​народження! Бажаю всього найкращого";

"Щирі привітання! Багато років у житті та творчості!".

Нагадаємо, чоловік Тоні Матвієнко Мірзоян показав, як під час візиту до військових змінив гітару на зброю.

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