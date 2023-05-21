Дружина Арсена Мірзояна Тоня Матвієнко поділилася знімком чоловіка та звернулася до коханого. Зірка опублікувала пост у своєму Інстаграмі, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. На фото можна побачити чоловіка Тоні - Арсена, який був у суворому костюмі та кудись поспішав, доки його знімали.
"Веселий, добрий, розумний «чоловік з характером»! Тобі сьогодні 45! – прекрасний вік, щоб усе мати, про що мріяв. Але, знаючи тебе, ти не зупинишся, бо з'явилися нові мрії, нова мета та шляхи реалізації запланованого "І це я обожнюю в тобі. Вперед до перемоги! З днем народження, коханий! Люблю тебе, Арсен Мірзоян", - написала дружина Арсена Мірзояна Тоня Матвієнко.
Фанати поставили понад тисячу лайків і написали коментарі дружині Арсена Мірзояна Тоні Матвієнко:
"Тося, з іменинником вас!";
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"Приєднуюсь до привітань Миру та згоди вам усім";
"Щирі привітання! Багато років у житті та творчості!";
"Вітаємо! Багато, багато років!";
"Сюди більше підходить пісня вінні пух ніж ця) Арсен, з днем народження, багато літ, привіт із Запоріжжя";
"Вітаю з днем народження! Бажаю всього найкращого";
"Щирі привітання! Багато років у житті та творчості!".
Нагадаємо, чоловік Тоні Матвієнко Мірзоян показав, як під час візиту до військових змінив гітару на зброю.
А ще Politeka повідомляла, що дружина Мірзояна Матвієнко висловилася про Руслана на Євробаченні.
Також Politeka писала, що дружина Мірзояна Матвієнко показала зіркову матір із батьком, з яким вона розлучилася.