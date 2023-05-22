Катя Осадча вирішила поговорити із фанатами. Зірка запропонувала ставити запитання у своєму Інстаграмі, де ділиться всім цікавим.
"Запитуйте, відповідатиму. Вихідні, вони для чого", - написала Катя Осадча.
"Як зрозуміли, що Юрко, це ваша людина?", - написали питання Каті Осадча.
"Танцювали, як українці": Данилко показав британський шоу-балет у вишиванках, з яким виходив на сцену Євробачення
Жахлива аварія з пасажирським автобусом забрала життя людей на Тернопільщині: кадри з місця ДТП
Рф стала на військові рейки та збільшила виробництво зброї: чого побоюватися Україні
"Почнеться процес звільнення півдня": експерт розповів, чи ЗСУ форсуватимуть Дніпро
Блокування грошей на банківських рахунках українців: заблокують мільйони карток, кому загрожує
"Зрозуміла і все", - відповіла Катя Осадча та поділилася фотографією з чоловіком Юрієм Горбуновим.
"Ви готуєте вдома? У кого якась улюблена страва?", - запитав ще один фанат у Каті Осадчої.
"Готую, але не люблю рутину. Коронні - усі варіанти рибних страв", - написала зірка у відповідь.
"Над якими проектами новин зараз працюєте?", - запитав ще один фанат.
"Кожен тиждень у марафоні новин виходить "Знайти своїх". Що щодо нових – буде великий соціальний проект та кілька телевізійних, зараз реалізація всіх задуманих – важка", – відповіла Катя.
"Як повернулися у форму після пологів?" - запитав ще один фанат.
"Я не набирала за вагітність. Але відразу після пологів - режим харчування, а потім війна і зайве пішло через нерви", - написала Катя і поділилася фотографією, де була в положенні. Варто зазначити, Осадча не одразу зізналася у вагітності та довгий час мовчала на цю тему.
Нагадаємо, Осадча показала рідкісні фото із синами від Горбунова
А ще Politeka писала, що Осадча після ракетної атаки звернулася до українців
Також Politeka повідомляла, що Осадча та Горбунов засвітили романтику на своїй кухні.