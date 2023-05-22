Катя Осадча вирішила поговорити із фанатами. Зірка запропонувала ставити запитання у своєму Інстаграмі, де ділиться всім цікавим.

"Запитуйте, відповідатиму. Вихідні, вони для чого", - написала Катя Осадча.

"Як зрозуміли, що Юрко, це ваша людина?", - написали питання Каті Осадча.

"Зрозуміла і все", - відповіла Катя Осадча та поділилася фотографією з чоловіком Юрієм Горбуновим.

"Ви готуєте вдома? У кого якась улюблена страва?", - запитав ще один фанат у Каті Осадчої.

"Готую, але не люблю рутину. Коронні - усі варіанти рибних страв", - написала зірка у відповідь.

"Над якими проектами новин зараз працюєте?", - запитав ще один фанат.

"Кожен тиждень у марафоні новин виходить "Знайти своїх". Що щодо нових – буде великий соціальний проект та кілька телевізійних, зараз реалізація всіх задуманих – важка", – відповіла Катя.

"Як повернулися у форму після пологів?" - запитав ще один фанат.

"Я не набирала за вагітність. Але відразу після пологів - режим харчування, а потім війна і зайве пішло через нерви", - написала Катя і поділилася фотографією, де була в положенні. Варто зазначити, Осадча не одразу зізналася у вагітності та довгий час мовчала на цю тему.

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