Популярна українська співачка Jerry Heil (Яна Шамаєва), яка брала участь у Нацвідборі на Євробачення-2023, а зараз поїхала на навчання до американського Бостона, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Jerry Heil поділилася незвичайним відео, в якому звучать слова з її нової зворушливої пісні.
У ролику Jerry Heil знято в цікавій локації біля води, вона стоїть на камінні на сильному вітрі. Перед камерою вона з'явилася в темному теплому вбранні з шапкою на голові, її волосся розпущене і розпатлане, а на обличчі легкий макіяж. Jerry Heil пронизливо і з тривогою на обличчі співає свою нову пісню.
У підписі до публікації Jerry Heil також пронизливо написала: "Всі вернуться додому: хтось переступить поріг дому на радість рідним та країні, хтось — прилетить тією самою особливою піснею на радіо та спогадом. Всі повернуться. Пам’ятаймо про надзвичайно високу ціну нашої свободи!".
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Користувачі не пройшли мимо і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:
"Дуже гарна пісня".
"Дуже душевно, красиво і, як завжди, неперевершено".
"Неймовірна пісня".
"Дуже зворушлива пісня, на повторі весь день".
"Така зворушлива".
"Як завжди, у саме серце".
"Пісня стоїть на повторі. Дуже красива та душевна".
"Слова в саме серце".
"Боже пісня просто в серці. Така, на жаль, актуальна для багатьох".
"Слова просто у серце потрапили!".
"Ціна дуже велика!".
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