Популярна українська співачка Jerry Heil (Яна Шамаєва), яка брала участь у Нацвідборі на Євробачення-2023, а зараз поїхала на навчання до американського Бостона, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Jerry Heil поділилася незвичайним відео, в якому звучать слова з її нової зворушливої ​​пісні.

У ролику Jerry Heil знято в цікавій локації біля води, вона стоїть на камінні на сильному вітрі. Перед камерою вона з'явилася в темному теплому вбранні з шапкою на голові, її волосся розпущене і розпатлане, а на обличчі легкий макіяж. Jerry Heil пронизливо і з тривогою на обличчі співає свою нову пісню.

У підписі до публікації Jerry Heil також пронизливо написала: "Всі вернуться додому: хтось переступить поріг дому на радість рідним та країні, хтось — прилетить тією самою особливою піснею на радіо та спогадом. Всі повернуться. Пам’ятаймо про надзвичайно високу ціну нашої свободи!".

Користувачі не пройшли мимо і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Дуже гарна пісня".

"Дуже душевно, красиво і, як завжди, неперевершено".

"Неймовірна пісня".

"Дуже зворушлива пісня, на повторі весь день".

"Така зворушлива".

"Як завжди, у саме серце".

"Пісня стоїть на повторі. Дуже красива та душевна".

"Слова в саме серце".

"Боже пісня просто в серці. Така, на жаль, актуальна для багатьох".

"Слова просто у серце потрапили!".

"Ціна дуже велика!".

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