Популярний український танцюрист та модель Назар Грабар розповів про день, який став найскладнішим на фронті для нього.

Популярний український танцюрист та модель Назар Грабар розповів про день, коли дізнався про загибель свого старшого брата на війні. Анатолій Анатолич розмістив на своєму Ютуб-каналі інтерв'ю з Назаром, у якому український артист та захисник поділився особистими спогадами.

Як відомо, Назар Грабар після 24 лютого приєднався до Збройних Сил України та вирушив добровольцем на фронт. Він розповів, як було непросто проходити службу, згадав день, коли дізнався про загибель свого старшого брата під час війни. Назар та Ілля служили в одному підрозділі. Того фатального дня Назар отримав серйозне поранення, яке в результаті врятувало його життя.

Назара госпіталізували до лікарні, і незабаром йому стало відомо, що практично всі його товариші, включаючи брата, не вижили під обстрілом окупантів.

Він розповів, що почав відчувати біль від поранення приблизно за 20 хвилин. Він зрозумів, що рана перебуває в грудях, але вирішив не повідомляти про це командира, тому що його брат знаходився всього за сто метрів від нього на позиції. Назар хотів, щоб його брат залишився на своєму місці і не ризикував життям, намагаючись допомогти йому.

Він сказав, що зі здоров'ям у нього все гаразд, але щось не так із грудьми. Однак, з кожною хвилиною його стан погіршувався через крововтрату і гіпотермію, що почалася. Командир роти помітив, що з Назаром щось не так наказав оглянути його.

Назара доставили до медпункту, де йому сказали, що йому необхідно вирушити на рентгенівське обстеження в іншу клініку через близькість кулі до серця. Було ухвалено рішення евакуювати його до цієї клініки для необхідної операції, щоб не погіршувати його стан.

Увечері того ж дня, коли Назару врешті-решт вдалося трохи поспати після кількох безсонних діб, його розбудив дзвінок командира. Той сказав слова, які пронизали серце Назара: "Пробач, ми не змогли його врятувати. Ілля загинув".

Він розповів, що їхній підрозділ зазнав потужного атакуючого вогню танків, мінометів і всієї можливої ​​зброї. Вони намагалися витягти тіло Іллі із зони бойових дій кілька годин, але опинилися під таким густим обстрілом, що це стало неможливим. Ця ніч стала найстрашнішою у житті Назара.

"Я вибіг із палати і почав кричати: "Не може такого бути. Це стовідсоткова інформація?" Ця ніч була для мене найстрашнішою в житті. Я простояв усю ніч у лікарні на колінах і ридав. Я не знав, як сказати про цю маму", - поділився Грабар.

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