Санта Дімопулос із "Танців зі зірками" вирішила побалакати з фанатами. Зірка запропонувала ставити запитання у сторіс Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"Плануєте повертатися додому з дітьми до закінчення війни: Або після?" - запитав фанат.

"Складне питання. Накочує іноді і хочеться все кинути і повернутися вже зараз. Потім видихаю і розумію, що не хочу, щоб мої діти бачили і відчували війну. Я не знаю, як зможу кудись виїжджати чи відпускати їх від себе, знаючи що у будь-який момент є небезпека. Ми всі дуже хочемо додому, я сама їжджу до Києва, але дітей зараз перевозити не готова", - написала Санта Дімопулос із "Танців із зірками".

"Як ставитеся до того, що розчарували багатьох своєю поведінкою під час війни?", - запитав фанат у Санти Дімопулос із "Танців з зірками".

"Ніяк. Для мене головне те, що я не розчарувала себе. Я тут не перед ким не відчувати що я відчуваю, як переживаю і скільки я зробила. Наприкінці шляху ми залишимося наодинці зі своїми думками, вмираємо ми теж самі з собою. Так ось, я пишаюся собою, то якою людиною я є і як це проявилося під час війни в тому числі решта не має абсолютно ніякого значення для мене і для близьких мені людей.З тих, хто важливий моєму серцю, немає розчарованих. критики в душі дуже дрібні. На ділі теж до речі", - відповіла Санта Дімопулос із "Танців з зірками".

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