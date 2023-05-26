Популярна українська співачка Jerry Heil (Яна Шамаєва), яка під час війни вступила на навчання до американського Бостона, але також продовжує виступати в Україні, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, на цей раз Jerry Heil поділилася незвичайним відео, на якому співає разом із українськими військовими.

Судячи з кадрів, Jerry Heil навідалася до військових у цікавій локації, вона стоїть у колі чотирьох чоловіків із ансамблю ЗСУ! При цьому вони разом хором пронизливо співають пісню "Козацькому роду", і виходить це дуже вражаюче.

У підписі до публікації Jerry Heil написала: "Яка ж потужна сила в тому, коли "Козацькому роду" виконує ансамбль ЗСУ!" Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Це дуже гарно".

"Дивилася все відео на військового зліва, такий харизматичний".

"Яка краса!".

"Як потужно звучить".

"Сила, міць, дуже потужно! Неймовірні! Господи, благослови нашу Україну! Дуже пишаюся Україною!".

"Мурашки по шкірі".

"Дуже потужно".

"Супер, аж мурахи!"

"Дуже добре! Звучить потужно! Молодці! Слава ЗСУ! Слава Україні!".

"До мурашок, чудово".

"Єдність! Шляхетна нація, з найкращою армією та відважним народом, яку не зламати ніколи!".

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