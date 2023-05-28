Як пише Politeka.net, Еліна Іващенко - молода українська співачка, яка заслужила популярність завдяки своїй участі у популярному музичному проекті "Голос країни". В рамках цього шоу талантів вона приєдналася до команди Олега Винника, з яким виконала приголомшливу пісню під назвою "Діаманти".

Нині Іващенко насолоджується значною популярністю на платформі Instagram, де її шанувальникам є десятки тисяч українців. Тому увага і до особистого життя дівчини нерідко досить активна.

Цього разу Іващенко зацікавила щасливим моментом разом із коханим. Раніше дівчині навіть довелося розвінчати незграбні чутки про те, що в неї не дружні стосунки з олегом Винником.

"Вау, який бій" – написали з гумором під постом Еліни.

Також на відео Іващенко показала, через що їй доводиться страждати. Так, артистка зізналася, що нещодавно перейшла на правильне харчування. Наприклад, на сніданок вона їла хлібці з хумусом, а її наступним перекушуванням було яблуко.

Проте, юнак юної артистки її дієту не поділяє, спокушаючи її фастфудом.

"Коли ти сидиш на ПП три дні, а твій хлопець попросив заїхати до Мака", - підписала кадри Іващенко.

Останні новини України:

Нагадаємо, "На честь звільнення БНР": Раміна Есхакзай здивувала кадром із Криму та заінтригувала українців.

Як повідомляла Politeka, "Все моє життя поруч": Могилевська показала людину, яку називає другим батьком.

Також Politeka писала, що "Всі вже чекають": "Холостячка" Огневич у незвичайному місці підігріла інтерес до своєї прем'єри.