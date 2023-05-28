Як пише Politeka.net, Еліна Іващенко - молода українська співачка, яка заслужила популярність завдяки своїй участі у популярному музичному проекті "Голос країни". В рамках цього шоу талантів вона приєдналася до команди Олега Винника, з яким виконала приголомшливу пісню під назвою "Діаманти".
Нині Іващенко насолоджується значною популярністю на платформі Instagram, де її шанувальникам є десятки тисяч українців. Тому увага і до особистого життя дівчини нерідко досить активна.
Цього разу Іващенко зацікавила щасливим моментом разом із коханим. Раніше дівчині навіть довелося розвінчати незграбні чутки про те, що в неї не дружні стосунки з олегом Винником.
"Вау, який бій" – написали з гумором під постом Еліни.
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Також на відео Іващенко показала, через що їй доводиться страждати. Так, артистка зізналася, що нещодавно перейшла на правильне харчування. Наприклад, на сніданок вона їла хлібці з хумусом, а її наступним перекушуванням було яблуко.
Проте, юнак юної артистки її дієту не поділяє, спокушаючи її фастфудом.
"Коли ти сидиш на ПП три дні, а твій хлопець попросив заїхати до Мака", - підписала кадри Іващенко.
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