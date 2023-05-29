Падчерка Потапа Наташа Горова показала свого справжнього батька. Таким чином дочка продюсерки вирішила привітати українців із днем ​​Києва у своєму блозі Інстаграм.

"І дякую за найщасливіше дитинство у колі моєї родини", - написала падчерка Потапа Наташа Горова.

Варто зазначити, падчерка Потапа Наташа Горова - дочка продюсерки Наташі Горової, яка з Потапом була одружена з 99-го по 2014 рік. А після цього Потап зберігав теплі стосунки з колишньою родиною та навіть продовжував займатися продюсерським центром разом із Горовою. А нещодавно Ірина заявила, що більше не співпрацює з колишнім чоловіком та побажала удачі йому у нових починаннях. А днями Горова заявила про новий тандем.

"Я вірю в партнерство, яке посилює обох, спрямоване на розвиток і досягнення максимальних результатів. Я вірю в співпрацю, яка будується на довірі, відвертості, чесності, емпатичному ставленні один до одного. Наш з OTOY тандем – це лише перший крок до того, щоб створити прецедент на ринку, який змінить ставлення до лейблів та продюсерів загалом. Слава, вітаю тебе у нашій дружній та суперпрофесійній команді, яка допомагає стати по-справжньому помітним", - написала Ірина.

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