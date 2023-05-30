Популярний український телеведучий і шоумен Олександр Педан повідомив про радісну подію в житті його родини.

Олександр і Інна Педан у шлюбі з 2003 року. Зіркове подружжя виховує двох дітей — 18-річну доньку Валерію, яка вивчає оціологію в Українському католицькому університеті, та сина Марка, який цього року піде до першого класу.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Олександр Педан повідомив, що Марк випустився з дитсадка та поділився зворушливими кадрами.

"Можете нас привітати - у родині Педанів + 1 випускник 🥳 Марік закінчив садочок. Сину, я тебе вітаю. Бажаю сміливо та впевнено ввірватися в атмосферу шкільного життя. А поки є час, бажаю як слід відпочити, награтися та підготуватися до важливого кроку у твоєму житті 🏫", — пише Олександр Педан.

Марк відвідував приватний дитсадок. Цього року через малу кількість дітей там об'єднали групи і було всього лиш два випускники: син Олександра Педана та ще одна дівчинка.

"Але це той випадок, коли кількість ніяк не вплинула на якість. Це було справжнє свято😍 І я впевнений, що свій найперший випускний Марік запам'ятав краще, ніж вибухи ракет та проведення вільного часу в укритті.. Ще хочу поділитися враженнями від першого дошкільного тестування Маріка. Задоволений, адже результати показали, що рівень знань сина дуже високий", — додав Олександр Педан.

Останні новини України:

Нагадаємо, Олександр Педан розповів, у якій країні навчатиметься його дочка.

Як повідомляла Politeka, Педан пояснив, як заяви Єфросініної та Полякової допомагають російській пропаганді.

Також Politeka писала, що Олександр Педан попередив про хитрі заяви Собчак та Дудя, на які не треба вестись.