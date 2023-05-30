Екс-підопічна Дмитра Монатика Ліда Лі показала себе після обстрілу Києва. Як розповіла зірка, вона була досить близько до епіцентрів вибухів. Зірка продемонструвала, як їй доводилося ховатися разом із собакою у ванній кімнаті під час обстрілів. Також кс-підопічна Дмитра Монатика Ліда Лі також показала результати обстрілу Києва.

"Мої третю добу. Прильоти вже дуже близько, здається, що голосніше вже бути не може... Відкриваю новини, листування з найріднішими, дзвінки від мами. Реальність, напевно, кожного українця зараз.

Але ж ми…

• прокидаємося

• ховаємося

• тримаємось

• Не знаю

• ставимося один до одного з розумінням

• перемагаємо!", - написала екс-підопічна Дмитра Монатика Ліда Лі.

Фанати, включаючи Вікторію Булітко, Віру Кекелію та Ольгу Сумську, поставили тисячі лайків та написали коментарі екс-підопічної Дмитра Монатика Ліді Лі:

"Ми повинні бути сильними!!! Одеса з вами…",

"Я перший місяць вторгнення практично жила у передпокої/ванної...",

"Тримаємося, донатимо, віримо у перемогу. Харків з вами!",

"Прокляті російські виродки, будьте обережні, віримо у ЗСУ, але бережемо себе з вірою в майбутнє, у перемогу України",

"Захотілося обійняти вас з Лівою".

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