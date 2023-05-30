Екс-підопічна Дмитра Монатика Ліда Лі показала себе після обстрілу Києва. Як розповіла зірка, вона була досить близько до епіцентрів вибухів. Зірка продемонструвала, як їй доводилося ховатися разом із собакою у ванній кімнаті під час обстрілів. Також кс-підопічна Дмитра Монатика Ліда Лі також показала результати обстрілу Києва.
"Мої третю добу. Прильоти вже дуже близько, здається, що голосніше вже бути не може... Відкриваю новини, листування з найріднішими, дзвінки від мами. Реальність, напевно, кожного українця зараз.
Але ж ми…
• прокидаємося
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• ховаємося
• тримаємось
• Не знаю
• ставимося один до одного з розумінням
• перемагаємо!", - написала екс-підопічна Дмитра Монатика Ліда Лі.
Фанати, включаючи Вікторію Булітко, Віру Кекелію та Ольгу Сумську, поставили тисячі лайків та написали коментарі екс-підопічної Дмитра Монатика Ліді Лі:
"Ми повинні бути сильними!!! Одеса з вами…",
"Я перший місяць вторгнення практично жила у передпокої/ванної...",
"Тримаємося, донатимо, віримо у перемогу. Харків з вами!",
"Прокляті російські виродки, будьте обережні, віримо у ЗСУ, але бережемо себе з вірою в майбутнє, у перемогу України",
"Захотілося обійняти вас з Лівою".
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Нагадаємо, Ліду Лі жорстко розкритикували за гарячі танці з дівчиною на роялі.
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