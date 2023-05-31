Зірка "Папіка" Дар'я Петрожицька показала себе з величезним букетом та звернулася до українців.

Зірка "Папіка" Дар'я Петрожицька святкує 32-й день народження. Зірка поділилася фото в Інстаграм, де звернулася до українців із важливим посланням.

"Цій дитині сьогодні 32. Бажання тільки одне і ви напевно здогадуєтеся яке. І я буду дуже рада, якщо ви (на честь мого дня народження) кинете донат на будь-який збір, якому довіряєте, а краще на кілька. Нехай мінімальний буде 32 гривні". а краще більше). Дякую, що ви в мене є, будьте щасливі та бережіть себе", - написала зірка "Татка" Дар'я Петрожицька.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі зірці "Папіка" Дар'ї Петрожицькій:

"З Днем Народження, нехай ця посмішка завжди сяє на Вашому обличчі",

"Вітаю з днем ​​народження. Твоя посмішка це просто заряд позитивом на весь день",

"Даша, вітаю тебе! Нехай завжди буде багато приводів для такої посмішки. Миру та Перемоги! Здоров'я та творча реалізація",

"Моя гарненька! Вітаю тебе, диво наше!!!! Сяй, світи і запалюй, мотивуй і надихай!!!", "Вітаю моя гарна з твоїм днем! Миру і здійснення мрій",

"Вітаю з днем ​​народження. Бажаю щоб світло яке ти випромінюєш, не згасав ніколи) і Перемоги".

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