Ектор Хіменес-Браво після атаки дронів на Москву пожартував з Ані Лорак. Зірка опублікував ролик у своєму Інстаграмі, де ділиться не лише рецептами, а й особистими кадрами.
На кадрах можна побачити, що Ектор показує, як Ані Лорак не підтримує Україну, а після цього безпілотник, що впав, на якому видно її ім'я.
"Так тримати", - написав Хіменес-Браво до ролика про Ані Лорак.
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі під постом про Ані Лорак:
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"Вона і зараз нічого не робить на підтримку України. Це просто стеб наших, щоб життя її не було таким райдужним",
"Що відбувається. Що я пропустила?",
"Плювати вона хотіла в Україну",
"Ані Лорак, співай у клубі у Воркуті, твоє скиглення нам не цікаво, як і ти нікчемна особистість",
"Від тільки зараз стало зрозуміло про що пісня, а вона щось знала, знала і мовчала",
"Вона все одно залишається зрадницею, росіянкою. Не знаю хто може повірити в її щирість, ганьбу",
"Буде плакати знову ж таки, маленька дівчинка вовы путина",
"це бомбічне відео. Давно так не сміялася",
"На всіх тапочок не вистачить",
"Ішов би теж на фронт каші варити хлопцям! Шикує у білому халатику!".
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Нагадаємо, Катя Осадча прокоментувала причетність Ані Лорак до атаки на Москву.
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