Ектор Хіменес-Браво, зірка "Майстер Шеф", пожартував з Ані Лорак після атаки дронів на Москву.

Ектор Хіменес-Браво після атаки дронів на Москву пожартував з Ані Лорак. Зірка опублікував ролик у своєму Інстаграмі, де ділиться не лише рецептами, а й особистими кадрами.

На кадрах можна побачити, що Ектор показує, як Ані Лорак не підтримує Україну, а після цього безпілотник, що впав, на якому видно її ім'я.

"Так тримати", - написав Хіменес-Браво до ролика про Ані Лорак.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі під постом про Ані Лорак:

"Вона і зараз нічого не робить на підтримку України. Це просто стеб наших, щоб життя її не було таким райдужним",

"Що відбувається. Що я пропустила?",

"Плювати вона хотіла в Україну",

"Ані Лорак, співай у клубі у Воркуті, твоє скиглення нам не цікаво, як і ти нікчемна особистість",

"Від тільки зараз стало зрозуміло про що пісня, а вона щось знала, знала і мовчала",

"Вона все одно залишається зрадницею, росіянкою. Не знаю хто може повірити в її щирість, ганьбу",

"Буде плакати знову ж таки, маленька дівчинка вовы путина",

"це бомбічне відео. Давно так не сміялася",

"На всіх тапочок не вистачить",

"Ішов би теж на фронт каші варити хлопцям! Шикує у білому халатику!".

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