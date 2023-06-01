Олександр Пономарьов, Юрій Горбунов та Дзідзьо нарвались на критику через нове відео.

Олександр Пономарьов, Юрій Горбунов та Дзідзьо записали нове відео. Зірки опублікували його у своєму ТікТок, але нарвались на критику українців. На кадрах знаменитості розповіли про свою поїздку до Черкас, а також заспівали свій спільний хіт.

Фанати почали активно коментувати відео Олександра Пономарьова, Юрія Горбунова та Дзідзьо:

"Ну справжні герої, ну справжні, навіщо це лицемірство, ну так ще героїв дадуть",

"давайте до лікарні обласної, піднімете настрій воїнам на лікуванні?",

"Що Дзідзьо що Пономарьов у Черкасах басейну не буде це Вам не Португалія.....",

"Нехай ці красені візьмуть зброю і поміняють простих хлопців!!!! Тобі будуть герої, а так у них ті життя все прекрасно, їдять, сплять і веселяться!!!!",

"Нехай у Бахмуті дають концерти, а не в тилу, патріоти",

"Кожному повістку дати, ось тоді б заспівали!!",

"А чого не в Запоріжжі чи Оріхів, підбадьорили б місцеве населення",

"А чого на не війні??? Ось кому жити добре !!! Так тримати!! Жерти, пити !!!",

"Як же вже гидко дивитися на ці дивані війська.

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