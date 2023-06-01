Олександр Пономарьов, Юрій Горбунов та Дзідзьо записали нове відео. Зірки опублікували його у своєму ТікТок, але нарвались на критику українців. На кадрах знаменитості розповіли про свою поїздку до Черкас, а також заспівали свій спільний хіт.
Фанати почали активно коментувати відео Олександра Пономарьова, Юрія Горбунова та Дзідзьо:
"Ну справжні герої, ну справжні, навіщо це лицемірство, ну так ще героїв дадуть",
"давайте до лікарні обласної, піднімете настрій воїнам на лікуванні?",
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"Що Дзідзьо що Пономарьов у Черкасах басейну не буде це Вам не Португалія.....",
"Нехай ці красені візьмуть зброю і поміняють простих хлопців!!!! Тобі будуть герої, а так у них ті життя все прекрасно, їдять, сплять і веселяться!!!!",
"Нехай у Бахмуті дають концерти, а не в тилу, патріоти",
"Кожному повістку дати, ось тоді б заспівали!!",
"А чого не в Запоріжжі чи Оріхів, підбадьорили б місцеве населення",
"А чого на не війні??? Ось кому жити добре !!! Так тримати!! Жерти, пити !!!",
"Як же вже гидко дивитися на ці дивані війська.
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Нагадаємо, Горбунова, Дзідзьо та Пономарьова розкритикували за ошатні костюми під час війни.
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