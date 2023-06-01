Потап повернувся до Києва і заговорив про важке життя дітей, артист вирішив порушити болісну тему.

Український реп-виконавець та продюсер Потап, який заявив про повернення до Києва вперше за довгий час, вирішив висловитися про дітей та складне життя в Україні. Вночі міста знову обстріляли окупанти, загинули також і маленькі діти.

«Раніше цей день завжди був наповнений дзвінким дитячим сміхом та безмежними радощами. Ми говорили про права та свободи дітей, їх захист у цивілізованому світі, святкували дитинство та згадували моменти, коли самі були дітьми.

І ніхто не зміг би подумати, що настане час, коли захист дітей та щоденна загроза їхньому життю стане питанням №1, болем №1, загрозою №1. Сьогодні вже раз замість радості та сміху — біль та розпач.

Вкотре ракети летять над нашими містами і, не знаючи, знищують людські життя. А найболючіше, що це життя, яке практично не пізнало цей світ» - висловився Потап після обстрілу.

Потап також висловив сподівання, що діти в майбутньому зможуть забути про страх смерті та тривоги. Вони знову почнуть мріяти про те безтурботне, що було до війни.

Ми писали також, Потап продовжує отримувати безліч критики через свою поведінку. З артистом розірвали зв'язок багато колег, а свою дружину зі святами Потап вітав дистанційно.

Свою поведінку артист виправдовував тим, що нібито корисніше за кордоном, тому рідко буває вдома.

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