"Кухар Путіна" та ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин вважає, що армії росії вже зараз необхідно залучати більше людей для навчання, щоб своєчасно провести підготовку мобілізованих. Включити на повну виробництво всіх боєприпасів, озброєння, всього того, що потрібно, зробити планове виробництво боєприпасів. Тоді нібито росія зможе захопити Київ.

В ефірі "24 Каналу" військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан прокоментував заяви Пригожина та висміяв його стратегію.

Військовий експерт зазначив, що росіянам вже не вдасться захопити Київ. Одна річ, якби 500 тисяч рушили на Київ 24 лютого 2022 року, а зовсім інша річ – нападати тепер. Адже ЗСУ озброєні технікою НАТО, кордони заміновані, викопані окопи та українські захисники навчені.

До того ж, Роман Світан підкреслив, що економіка росії не зможе виготовити достатньо техніки для захоплення Києва, а половина того, що у них зараз просто не доїде - адже настільки старе і іржаве. А ще є санкції, які також не дадуть робити потрібну кількість техніки.

"З військової точки зору це неможливо. Хіба що їм знадобиться 10 років, щоб мобілізувати населення, навчити його, відремонтувати техніку та закупити боєприпаси на чорному ринку. Але ми теж сидіти на місці не будемо. Ми будемо готові набагато сильніше, у нас Натовська зброя , і навчання проходить в НАТО. Тобто вони відстануть на 100 років. Ні захоплення Києва, ні знищення України просто неможливі. Для росіян це дорога в нікуди", - підкреслив Роман Світан.

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