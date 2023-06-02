Популярний в Україні грузинський шоумен і продюсер Іраклі Макацарія, який був учасником нашого сезону шоу "Холостяк", як відомо нещодавно зіграв весілля зі своєю 21-річною коханою Лізою Чичуа.

Сьогодні стало відомо, що Іраклі вперше став батьком. Його дружина, 21-річна Ліза Чічуа, народила хлопчика. Іраклі був настільки щасливий, що не зміг стримати сльоз радості. Він поділився фотографіями з родичами та дружиною у своєму акаунті в Instagram. Сторі.

На знімках, опублікованих у соціальних мережах, видно, що перед пологовим відділенням зібралися близькі Іраклі, щоб відсвяткувати народження малюка. Його назвали Георгієм.

Нагадаємо, що Ліза, обраниця Іраклі, молодша за нього на 17 років. Для обох це перша дитина. Про вагітність стало відомо цього року.

До цього Іраклі Макацарія зворушив публіку кадрами із вагітною дружиною.

Як видно, Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа влаштували чарівну фотосесію, мабуть спеціально, щоб цими фото оголосити про вагітність. На фотографіях закохана пара зображена на природі.

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