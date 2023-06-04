Популярний український телеведучий та чоловік Каті Осадчої Юрій Горбунов, який працює у "Сніданку з 1+1" і їздить із благодійними виступами з Дзидзьо та Пономарьовим, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Юрій Горбунов виклав кадри з чергового благодійного вечора та розповів, скільки коштів вдалося зібрати.

Так, на нових фото та відео, які виклав Юрій Горбунов, можна побачити, що ці троє артистів чудово завели публіку на вечірці, яка мала благодійну мету та включала аукціон. Також артист показав лоти, які продавали на аукціоні. Судячи з відео Юрій Горбунов уже закріпився у цьому творчому тріо, і тепер він не лише виступає, як ведучий цих благодійних вечірок, а й співає із Дзідзьо та Пономарьовим на сцені.

Як розповів Юрій Горбунов у підписі до публікації, їм із Дзидзьо та Пономарьовим уже вдалося зібрати майже 7 мільйонів гривень: "Наш концертний тур містами України продовжується! Наші благодійні вечері-аукціони відбулись у Львові, Вінниці, Черкасах, Полтаві, Кропивницькому! Ми зібрали на ЗСУ і ВПО України -

6 млн. 863 тис. грн! Пишаємося вами, щедрі українці! Тільки разом ми сила! Тільки разом ми допоможемо нашим Захисникам і Захисницям наблизити Перемогу!. Далі буде! Слава Збройним силам України! Слава Україні!".

Варто відзначити, що не всі були вражені співом Горбунова, одна з користувачів в'їдливо написала: "Боже, вже Горбунов співає. Дурдом! Юра, не чудуй людей з цим співом".

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