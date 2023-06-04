Цього разу на своїй сторінці в Instagram Марія Єфросиніна , яка багато часу проводить у поїздках та за кордоном, поділилася кадрами з особливою романтикою. В умовах військового конфлікту телеведуча Маша Єфросиніна отримує від свого чоловіка, Тимура Хромаєва, незвичайні та цінні подарунки, які перевершують звичайні квіти чи прикраси.

Наразі Тимур перебуває на передовій, захищаючи Україну від російських окупантів, і рідко вдається йому бачитися зі своєю родиною. У своєму акаунті Instagram Маша показала, як Тимур виявляє свою турботу та підтримку під час її безсонних ночей у Києві.

Вона розмістила відео, надіслане її чоловіком за допомогою дрона, на якому видно, як його загін робить успішні удари з повітря по ворожій бронетехніці, повністю знищуючи її.

"Ось як виглядає наша романтика зараз. Вранці, від мого коханого, я отримую відео, що супроводжується словами "За твої безсонні ночі, Масік". Це запис того, як його 12-й загін завдає ударів по ворожих бойових машинах", - поділилася Маша Єфросиніна.

Єфросиніна наголосила, що в умовах воєнного часу її чоловік, перебуваючи на фронті, продовжує виявляти турботу та підтримку, відправляючи відео з бойових дій, щоб вона відчувала, що він поряд.

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Як повідомляла Politeka, Єфросиніна з Астаф'євою та Узєлковою не витримали після того, що відбувається на шоу в росії.

Також Politeka писала, що Маша Єфросиніна зачепила українців новою заявою.