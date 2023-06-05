Відома актриса Ганна Саліванчук , яка нещодавно отримала багато критики через останні фото у мережі, висловилася про свою роботу та висловилася про те, про що мало хто замислюється. Як відомо, Саліванчук уже багато років працює у театрі і останнім часом часто їздить зі спектаклями українськими містами.

«Життя комедіанта позбавлене пафосу. Найважливіша у ньому сцена. Реальність зі своїми болями, втратами, злиднями не має значення. Навіть у війни немає.

У тебе може не бути вдома, але театр завжди притулок та єдиний сенс існування. Як же інакше пережити втрату свого рідного сина, який для держави став героєм», - загадково заявила Саліванчук, розповідаючи про свою роботу.

Артистка вирішила наголосити, що такими спектаклями, виступами та спілкуванням із суспільством вдається привернути увагу до важливих соціальних питань, які зараз дуже актуальні. Особливо про втрату будинку, близьких та мету в житті.

"Я ніколи не могла зрозуміти, як можна ненавидіти когось, але тепер я ненавиджу вас, росіяни. Я просто не можу уявити, наскільки це важко для цих матерів. За що? Щоранку я обіймаю своїх дітей, але інші не можуть". Їх більше нема...", - раніше поділилася Саліванчук після обстрілу.

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