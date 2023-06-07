Слава Дьомін у новому випуску програми "Слава ПРО" відзначив співачку-запроданку Таїсію Повалій званням "чмоня тижня".

"У цієї жіночки вроджений талант зашкварюватися. Не так давно Тая опублікувала сльозливий пост, у якому розповіла, що мала за честь виступити з хлопчиком з Донбасу, їхній зворушливий дует занурив її в спогади часів Революції Гідності. Вона пригадала, як їй було страшно в 13-му році, мовляв, у неї в голові досі не вкладаються ці події, коли гинули невинні люди на Майдані, її знайомі тікали з Києва, а в Одесі, на хвилиночку, живцем спалювали людей, а в центрі Луганська, до речі, літав винищувач — це все писала Тая", — розповів Слава Дьомін.

Таїсія Повалій заявила, що щастя і спокій знайшла лише на росії, але Слава Дьомін вказав, шо насправді в запроданки там не все так добре.

"Прихильниця путіна так і не змогла побудувати в Москві успішну кар'єру, ніж мала в рідній Україні 15 років тому. Зараз Тая бігає разом з чоловіком Ігорем Ліхутою і мамою з однієї орендованої квартири на іншу, оскільки дозволити собі купити житло в параші не може. Ну, можливо, оці всі вислови для того, аби нарешті отримати квартиру", — додав Дьомін.

Слава Дьомін розповів, що у сина Повалій теж неоднозначна позиція. Денис називає себе українським біженцем в Іспанії, де живе на дачі батьків, і повторює пропагандистські наративи, що російське вторгнення було штучно спровоковане через розподіл українців за мовним принципом, а також Через Майдан і через зривання георгіївської стрічки.

"До речі, війну Дениска називає спеціальною воєнною операцією і зізнається, що з 23-го на 24 лютого виступав на першому пропагандистському. Повалій каже, може б і не вийшов на сцену того вечора, але він мав виступати з авторської піснею, яку йому ну дуже хотілося заспівати. І на завершення, якось Денис написав у себе на сторінці дуже цинічні слова, мовляв, "нужен мир, друзья, а не смерть ворогам". Ну, видно, яблуко від яблуні далеко не впало, при цьому що яблуко, що яблуня червиві", — наголоив Слава Дьомін.

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