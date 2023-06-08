Арсен Мірзоян під час повномасштабної війни залишається в Україні, багато виступає для військових, регулярно збирає кошти та доставляє українським захисникам дрони, автівки, тепловізори та іншу необхідну техніку. Дружина артиста, співачка Тоня Матвієнко разом із донечкою Ніною тривалий час перебувала в Великобританії, але зараз нарешті приїхала на Батьківщину.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Арсен Мірзоян показав, як разом із Тонею Матвієнко приїхав підтримати українських захисників, які зараз перебувають на лікуванні.

"Музична пауза", — написав Арсен Мірзоян під кадрами, на яких Тоня Матвієнко виступила перед пораненими бійцями та зробила з ними фото на пам'ять.

Шанувальники в коментарях підтримали зіркову родину Мірзояна-Матвієнко: "Ви дуже класні, розраджуєте українців всюди 👏".

Напередодні Арсен Мірзоян відверто розповів про свої доходи під час війни. Так, у артиста досі є корпоративи, які зараз частіше мають характер квартирників. Ці виступи приносять співакові 2-3 тисячі доларів на місяць. Зараз, коли Тоня Матвієнко та їхня донечка Ніна повернулися до України, родина мешкає у великому будинку, а разом із ними і зіркова теща Мірзояна Ніна Матвієнко.

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