Українська телеведуча Іванна Онуфрійчук із "Танців зі зірками" поділилася кадрами з Херсона, де зараз затоплює місто.

Українська телеведуча Іванна Онуфрійчук із "Танців зі зірками" показала, що відбувається у Херсоні. Зірка поділилася кадрами у своєму Інстаграмі, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. На відео можна оцінити масштаби лиха у місті після підриву Каховської ГЕС.

"Люди намагаються врятуватися після того, як їхні будинки опинилися під водою через підірвану росіянами Каховську ГЕС. Тим часом вони ж куховарять по Херсону. Якщо це не тероризм, то що тоді цим словом взагалі описують? Якщо це не геноцид української нації, то що ще має статися, щоб світ відкрив свої очі та почав називати речі своїми іменами?", - написала Іванна Онуфрійчук із "Танців з зірками".

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі Іванні Онуфрійчук із "Танців з зірками":

"Скоту, всім серцем ненавиджу",

"Які підонки, кажуть зі світом, вони прийшли",

"Боже, душа розривається за цих невинних людей. Господи допоможи їм",

"Що ж це відбувається? Чому нікому немає справи? Бідні люди",

"Боже зупини їх, негайно вони розгорнуться і підуть до себе в решку і там порядок наводять! Відведи від України цю орду!"

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