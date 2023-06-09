Співачка Наталія Могилевська вирішила показати маленьку дитину, яка піднімає моральний дух українцям. Зірка поділилася трепетним відео у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами всім цікавим.

"Маленький оптиміст. Дякую за пораду", - написала Наталія Могилевська до відео, де малюк підбадьорював і просив не переживати та не плакати.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі Наталії Могилевській:

"Українські діти найкращі у світі",

"Дай боже тобі здоров'я, сонечко, і мирне небо в рідній Україні",

"Завдяки цьому хлопчику хочеться жити!",

"Такий крутий чоловік!!! Дякую за мотивацію!",

"Слава Україні! І майбутньому поколінню нації",

"Привіт з Азербайджану всім братам сестрам моїм Українську Народу бажаю вам та вашій родині довгого життя багато любові міцного здоров'я",

"Дуже важко не плакати, коли бачиш дітей, які до невинно страждають",

"Справжній українець. Мирного неба нам усім. Прорвемося".

Варто зазначити, що Наталя Могилевська - відома українська співачка. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення зірка залишалася у Києві, де сиділа з жителями міста у метро під час бомбардувань.

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