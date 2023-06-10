Телеведучий Юрій Горбунов поділився новими кадрами із Херсона. Зірка опублікувала кадри у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"Ось так росіяни б'ють по місцях евакуації мирних людей у ​​Херсоні! Слова зайві...", - написав Юрій Горбунов.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі Юрію Горбунову під жахливим відео:

"Як ці гандони заебали вже огиду мразі худоби, путінські гади, солов'єві, ведмеді, млинець і скобеєва",

"Нелюди, вбивці, терористи ... не пробачимо ніколи ...",

"Не дають можливості розповсюджувати, блокує репост",

"Які гнилі обличчя, подібні до людини. До нудьги, гидко дивитися. Сподіваюся, я дочекаюся, як загине ця орда дикунів! Слава нашому народу! Тому що крім нас самих, нас нема кому рятувати",

"Тримаємося, об'єднуємося! Це жах, що вони творять",

"Просто слів не залишилося… як можна бути такими безсердечними, як своїм дітям у вічі дивитися? Як росія виховала таких убивць-жах!!!",

"Бажаю всім росіянам пройти через наше пекло зі своїми дітьми",

"всі, хто до цього причетний, не мають права жити...",

"Жах, нехай Бог зберігає наш народ".

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