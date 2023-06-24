Молода дружина Віктора Павлика Катя Репяхова розповіла про проблеми із здоров'ям чоловіка. Зірка поділилася кадрами у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами всім цікавим.

"Їдемо з чоловіком до лікарні. Його вік дається взнаки. Але я все одно його люблю", - написала дружина Віктора Павлика.

"Чоловік поскаржився, що у лазні після того, як стрибає у холодну воду і виходить (після розмаїття) земля йде з-під ніг та очах темніше", - продовжила молода дружина Віктора Павлика.

Варто зазначити, молода дружина Віктора Павлика Катя Репяхова – відома українська блогерка. Дівчина кілька років тому одружилася з музикантом Віктором Павликом, від якого народила сина Михайла, якому днями виповнилося три роки. Не забуває Катя Репяхова та про Інстаграм, де активно веде блог. А нещодавно зірка опублікувала фотосет на честь дня народження Михайла.

"Залишу ще серію фото нашого особливого дня. Так хочеться запам'ятати кожну дрібничку, адже ми Марі вклали стільки душі. І нехай Міхасік ще не запам'ятає саме цей день народження, але я вірю, що у нього в підсвідомості формується почуття того, що його люблять. Що його люблять так багато людей, а також я щаслива, що змогла зробити свято, гарний настрій усім нашим рідним і близьким. , – написала дружина Віктора Павлика.

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