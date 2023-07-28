Про те, що сталося повідомили в КМДА, пише Politeka.net.
«На розі вул. Салютної та б-ру Павла Вірського сталось пошкодження водогону 500 мм, відсутнє водопостачання декількох будинків», - попередили в КМДА.
Наразі водопостачання відсутнє за адресами: вул. Салютна, 4-А, 6, 8, 10, 12/62, 14/51, 17, 19, 21; вул. Олександра Бринжали (колишня Ташибаєва), 58, 60; вул. Вірського, 49-А.
«Для забезпечення споживачів водою направлена автоцистерна, яка буде знаходитись за адресою: вул. Салютна, 10», - попередили мешканців будинків, які залишились без водопостачання.
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Також повідомляється, що через аварію тимчасово обмежено рух, зокрема і громадського транспорту.
Наразі встановлено огородження, бригада «Київводоканалу» працює над ліквідацією аварії.
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