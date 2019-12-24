Рейтинг українського президента Володимира Зеленського у 62% не зовсім відповідає дійсності

Таку думку висловив лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький під час інтерв'ю телеведучому Андрію Пальчевському на каналі Politeka On-line. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

За словами Білецького, він не зустрічав жодного українця, який підтверджував би успішність свого вибору.

Також Білецький і Пальчевський підняли тему про п'ятого українського президента Петра Порошенка, який активно виступав за українську мову. Варто відзначити, що рейтинг екс-гаранта сильно впав і в результаті він програв вибори.

В інтерв'ю Пальчевський згадав, як "Национальноый корпус" виступав проти Порошенка. За словами Білецького, він не підтримував п'ятого президента тому, що той поставив на місця нечистих на руку чиновників.

"Я свято переконаний, що ці люди заносили частку самому Порошенку з крадіжки на "Укроборонпромі" і вони крали на крові солдатів. Це відкрите розслідування журналістів, яке не тільки ніхто не спростував, але і підтвердили", - розповів Білецький.

Лідер "Нацкопуса" раходится з позицією і чинного президента, команда якого проголосувала за продаж землі. Тому Білецький став активно виступати проти дій Зеленського.

Нагадаємо, раніше лідер «Національного корпусу» розповів про нову кризу в Україні.

За його словами, ця криза стала результатом величезної «дірки» в бюджеті країни.

Він знову підкреслив, що відкривати ринок землі в таких умовах було б помилкою, адже країна знаходиться у важкій ситуації, а значить заради швидкого наповнення бюджету може продешевити з цінами на свої ресурси.

Раніше повідомлялося, коментуя тему масових протестів українців проти закону про відкритого ринку землі, Білецький розповів про подальші плани «Нацкорпуса». За його словами, зараз все залежить від дій влади.

«В даний момент я бачу одну і ту ж картину: збрехали, красиво показали по телевізору – негарно зробили те, що планували. І так абсолютно у всіх», - обурився лиедр «Нацкорпуса».

Нагадаємо, Білецький попередив Зеленського про фатальну помилку.

Як повідомляла Politeka, Білецький терміново звернувся до українців з-за ситуації на Донбасі.

Також Politeka писала, що Андрій Білецький розкрив правду про Золоте-4: «Люди без хліба, швидка не приїжджає…».